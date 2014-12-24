Допрограммировать страницу сайта согласно Тз.
Поставить на вордпрес мобильную версию с любым дизайном
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поставить на вордпрес мобильную версию с любым дизайном нужно показать только лого и цвета основного темплейта сайта
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