Нужен флешер для создания пазла

Веб-программированиеЗавершен1 заявка165 просмотров
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Работать должно так:

я выбираю любое фото, делаю импорт, нажимаю CTRL+ENTER и получаю готовый SWF, работающий локально на ПК.

Нужно создать скрипт, который создает из картинки пазл игру в формате swf. В личку я дам пример скрипта (который меня сейчас не совсем устраивает) и парочку сайтов, на которых есть подобные флешки.

9 лет назад
rlinks
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
MetenyovDmitry
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Дима, спасибо еще раз большое. Получилось даже лучше, чем я просил. Всегда на связи, коммуникабелен. Очень приятное сотрудничество получилось. Если возникнет необходимость, буду сразу же обращаться. Творческих успехов.
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