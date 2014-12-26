Нужен флешер для создания пазла

Работать должно так:

я выбираю любое фото, делаю импорт, нажимаю CTRL+ENTER и получаю готовый SWF, работающий локально на ПК.

Нужно создать скрипт, который создает из картинки пазл игру в формате swf. В личку я дам пример скрипта (который меня сейчас не совсем устраивает) и парочку сайтов, на которых есть подобные флешки.