MetenyovDmitry

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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Дима, спасибо еще раз большое. Получилось даже лучше, чем я просил. Всегда на связи, коммуникабелен. Очень приятное сотрудничество получилось. Если возникнет необходимость, буду сразу же обращаться. Творческих успехов.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен - Александр всегда доступен онлайн, быстро разобрались с задачей, оплата моментально.
$6
10 баллов
10 лет назад
Сделано быстро. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Быстро договорились, быстро получил оплату, сотрудничеством доволен.
$5
10 баллов
10 лет назад
JavaScriptjQuery
Правка js для меню выполнена всего минут за 20 без лишних вопросов. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Всё быстро обсудили, быстро выполнил работу и быстро получил оплату. Сотрудничеством доволен.