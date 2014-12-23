MetenyovDmitry

Дмитрий MetenyovDmitry

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Выполняю широкий спектр задач

Отзывы заказчиков

rlinks
39 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужен флешер для создания пазла
Дима, спасибо еще раз большое. Получилось даже лучше, чем я просил. Всегда на связи, коммуникабелен. Очень приятное сотрудничество получилось. Если возникнет необходимость, буду сразу же обращаться. Творческих успехов.
Сотрудничеством доволен - Александр всегда доступен онлайн, быстро разобрались с задачей, оплата моментально.
Ответный отзыв
fotoidizain
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Добавить динамическую прозрачность для фото галереи
Сделано быстро. Всегда на связи.
Быстро договорились, быстро получил оплату, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
JS для позиционирования блоков меню
JavaScriptjQuery
Правка js для меню выполнена всего минут за 20 без лишних вопросов. Рекомендую для сотрудничества!
Всё быстро обсудили, быстро выполнил работу и быстро получил оплату. Сотрудничеством доволен.
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