JS для позиционирования блоков меню

Добрый день, уважаемый исполнитель) Необходимо написать парсер с работой через API инстаграма. Суть парсера такова: Есть квадрать с координатами: 0;0 10;0 10;10 0;10 необходимо в каждом запросе, менять координаты для сбора информации в квадрате с определённым шагом. Например: отправляем запрос собрать ...
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Для проекта spinbo.ru сделать скрипт, который будет позиционировать второй и третий раскрывающиеся уровни по высоте на половину высоты открываемого блока. jquery подключен.
https://yadi.sk/i/26At7AzpdYnof
Сделать надо срочно, стучите
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