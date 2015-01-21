Скрипт автоматического формирования договора

Спарсить данные с фото с сайта на мой сайт
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Приветствую парни, в связи с нехваткой времени, срочно нужна помощь)
Нужен скрипт.
Страница html с 5-10 заполняемыми input полями.
После заполнении этих полей и при нажатии на кнопку сформировать договор
скрипт создаёт word документ(пример есть) и вставляет туда данные из input полей.
ФИО, адрес, серия номер паспорта, и.т.д. Стандартные графы договора купли продажи.
Подробнее сброшу выбранному исполнителю.
+ накладывает в документ фото печати и росписи.
Смысл всего: Генерировать договор купли продажи онлайн и хранить данные полей в базе,
чтоб в последующем можно было повторить генерацию договора.
Можно другие форматы, например PDF
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