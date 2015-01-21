Скрипт автоматического формирования договора

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок246 просмотров
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Приветствую парни, в связи с нехваткой времени, срочно нужна помощь)

Нужен скрипт.

Страница html с 5-10 заполняемыми input полями.

После заполнении этих полей и при нажатии на кнопку сформировать договор

скрипт создаёт word документ(пример есть) и вставляет туда данные из input полей.

ФИО, адрес, серия номер паспорта, и.т.д. Стандартные графы договора купли продажи.

Подробнее сброшу выбранному исполнителю.

+ накладывает в документ фото печати и росписи.

Смысл всего: Генерировать договор купли продажи онлайн и хранить данные полей в базе,

чтоб в последующем можно было повторить генерацию договора.

Можно другие форматы, например PDF

9 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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