Допилить пару задач на Kohana

Добрый день!

С Пред.программист получив оплату пропал и не выходит на связь.

Нам требуется доделать его работу.

Все уже сделано на 95%.

Требуется сделать нотисы при сохранении чего либо в админ-панели (аля "сохранено" )

произовольные поля при регистрации сделать, выводить их в одном месте в панели и в базе писать.

в случае не верного логина или пароля - вывести нотис, это логично - сейчас ничего нет. Тоже самое сделать на всех формах в админке (пароля, изменние телефона, скайпа и т.д.)

И подобного рода 2-3 задачки еще, т.е. нет глубокого кодинга.

Из кодинга разве что сделать кнопку, которая БД очищает в панели администратора

и вынести из конфига переменную цифровую в админ-панель, чтобы ее там редакторовать.

Все остальное есть и вроде работает! 2 панели - пользователя и админа.

Изменения носят легкий характер. По времени это максимум 1-2 часа.

Сделаю развернутый отзыв.