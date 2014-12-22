Допилить пару задач на Kohana

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

С Пред.программист получив оплату пропал и не выходит на связь.

Нам требуется доделать его работу.

Все уже сделано на 95%.

Требуется сделать нотисы при сохранении чего либо в админ-панели (аля "сохранено" )

произовольные поля при регистрации сделать, выводить их в одном месте в панели и в базе писать.

в случае не верного логина или пароля - вывести нотис, это логично - сейчас ничего нет. Тоже самое сделать на всех формах в админке (пароля, изменние телефона, скайпа и т.д.)

И подобного рода 2-3 задачки еще, т.е. нет глубокого кодинга.

Из кодинга разве что сделать кнопку, которая БД очищает в панели администратора

и вынести из конфига переменную цифровую в админ-панель, чтобы ее там редакторовать.

Все остальное есть и вроде работает! 2 панели - пользователя и админа.

Изменения носят легкий характер. По времени это максимум 1-2 часа.

Сделаю развернутый отзыв.

9 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт добавляющий объявление на OLX

    На сайте работал скрипт, который авторизовался на OLX.ua и добавлял объявление. Недавно он сломался. Нужно подправить существующий скрипт, я дам все поля, пост массив и чтобы скрипт добавлял объявление на OLX Сейчас он долго ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программист по WordPress

    Для верстки и натяжки сайта на wordprass - требуется программист, дизайн сайтов не сложный. Цена - договорная! Сроки - обсуждаются. Приступать уже можно сегодня. Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. ...

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сервис обмена файлами на Python

    Для написания проекта нужен программист Python или Perl (другие языки - не интересуют) Проект представляет собой сайт обмена файлами для внутреннего пользования Нужен 1 программист, на удаленную работу или в штат (Киев), оплата почасовая

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо закончить проект

    Задание 1 Добавить привелегию "неподтвержденный заказ" при нажатии вперед на главной 2 Замороженная кнопка о проекте находится поисковиками надо удалить или лучше помененять titles 4 При регистрации заказа или строителя если номер зарегистрирован выводить сообщение, "номер хххххххххх уже зарегистрирован ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать Drag в bxslider( javascript)

    $20

    сайт http://orelpro.ru/tvc/ необходимо сделать скрол мышкой - схватил за картинку перетащил ее на 4 картинки - скрол сработал ipnone и ipad тоже толжны работать( сейчас там работает плугин mousewheel) - мы его отключим, когда вы сделаете ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагины для текстового редактора на dojo

    $50

    Сам редактор: http://demos.dojotoolkit.org/demos/editor/demo.html 1) Плагин выпадающий список с заголовками (аналог Format, но там только заголовки h1-h6) 2) Плагин очищающий код от лишних html тегов, лишними тегами являются все, кроме небольшого списка разрешеных тегов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Массовая загрузка фотографий

    http://vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html Необходимо сделать, чтобы фотографии загружались в фотогалерею массово, т.к.в dle нужно прописывать путь к каждой фотографии вручную, что очень долго когда фотографий очень много. Например, выбрать папку с фотографиями на сервере, и оттуда автоматически загрузятся все ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прикрутить сайт к Битриксу

    Нужен специалист, который может формы обратной связи на лендинге прикрупить к Битриксу, для того, чтобы заявки с лендинга приходили не на почту (как обычно) а подтягивались в профиль в Битриксе. Оплата договорная.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад