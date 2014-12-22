Сервис обмена файлами на Python

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Для написания проекта нужен программист Python или Perl (другие языки - не интересуют)

Проект представляет собой сайт обмена файлами для внутреннего пользования

Нужен 1 программист, на удаленную работу или в штат (Киев), оплата почасовая

Python
9 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов
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