Поменять стили оформления

Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь.

Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC

Сайт на самописном движке SiteX7 на базе Смарти, там всё через одно место, так что имейте ввиду.

Работа нужна сегодня.