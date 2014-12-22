Поменять стили оформления

Веб-программированиеЗавершен3 заявки186 просмотров
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Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь.

Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC

Сайт на самописном движке SiteX7 на базе Смарти, там всё через одно место, так что имейте ввиду.

Работа нужна сегодня.

9 лет назад
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
9 лет назад
$15
1 день
Всё выполнено в кратчайшие сроки и так как было нужно. Спасибо за работу!
Это был один из самых быстрых проектов, во многом благодаря хорошо поставленным задачам Антоном) Отличный заказчик, рекомендую. Оплатил вовремя
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