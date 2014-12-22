Нужны доработки по сайту

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Есть сайт pizznroll.ru/ нужны следующие доработки сделать позиции не по 4 как сейчас а по 3 но рамки увеличеные как на inari-sushi.ru/ и когда открываешь товар увеличивашь чтобы можно было листать так же как на inari-sushi.ru/

кто что предложить пишите сразу цену сроки

9 лет назад
krasimweb
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад