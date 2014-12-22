Нужны доработки по сайту

Есть сайт pizznroll.ru/ нужны следующие доработки сделать позиции не по 4 как сейчас а по 3 но рамки увеличеные как на inari-sushi.ru/ и когда открываешь товар увеличивашь чтобы можно было листать так же как на inari-sushi.ru/

кто что предложить пишите сразу цену сроки