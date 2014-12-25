Нужно подправить MySQL скрипт

Есть бэкап с сайтом 2008 года, тогда работало все, а сейчас при заливе MySQL скрипта в базу, ругается, выдает ошибку Syntax Error. Вобщем нужен профессионал, который разбирается в связке PHP/MySQL чтобы, при необходимости подправить скрипт, выложить на хостинг, и чтобы все в итоге работало.