Нужно подправить MySQL скрипт

Веб-программированиеЗавершен16 заявок188 просмотров
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Есть бэкап с сайтом 2008 года, тогда работало все, а сейчас при заливе MySQL скрипта в базу, ругается, выдает ошибку Syntax Error. Вобщем нужен профессионал, который разбирается в связке PHP/MySQL чтобы, при необходимости подправить скрипт, выложить на хостинг, и чтобы все в итоге работало.

MySQL
9 лет назад
idealsllc
Михайлов 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
28 минут назад
9 лет назад
$7
1 день
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