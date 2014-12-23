Нужно написать парсер

$50
Веб-программированиеЗавершен17 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер, который бы сравнивал цены по ссылках из файла Эксель

9 лет назад
john84
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
29 минут назад
9 лет назад
$90
1 день
Задача выполнена быстро и качественно. Смело могу рекомендовать Евгения
Все в полном порядке. Спасибо за сотрудничество!