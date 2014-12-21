Сделать замену банера на сайте

Есть несколько простых заданий для Simpla CMS. выполняются за 1-1.5 часа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в интернет-магазине детских товаров заменить слайдер со старого на новый.
Движок phpshop
Сайт кого заинтересует вышлю.
Жду ваших предложений.
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