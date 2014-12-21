Внести правки в готовый интернет магазин.

Бюджет 1000 рублей!! Необходимо внести правки в шаблон сайта (интернет магазин) список правок По магазину прилагаю, cms друпал!!!

Ссылку на сам магазин пришлю в сообщении. 1. убрать стрелочки

2. ссылки в верхнем меню сделать кнопками, подложка - градиент с переходом от светло-серого к белому

3. сделать такой же размер шрифта и шрифт, как верхнее меню, оставить только "планшеты, смартфоны, аксессуары", цвет оставить такой какой сейчас.

4. сделать рамки

5. "0 товаров итого:0" перенести в выпадающее меню "корзина". меню "корзина" переименовать в "ваша корзина"

6. тоже убрать стрелочки

7. при нажатии на фото оно должно увеличиваться (Lightbox, например)

8. окно комментария не должно растягиваться пользователем

9. сделать между кнопками разделение толшиной в 1-2 пикселя

10. добавить favicon

11. шрифт текста (кроме меню) сделать таким же, как здесь: http://www.minsk-moto.com/pages/about.html

12. к "оплата,сервис, доставка..." добавить пункт "о компании"

Скриншоты с номерами:

вышлю в сообщении