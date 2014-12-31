Модуль Биржи для DLE

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Модуль для Dle «Биржа валют»
- Создание ордеров
- Исполнение ордеров
- График курса
- Список совершенных последних операции (Куплено / Продано)
- Возможность добавлять и настраивать новые валюты через панель управление
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