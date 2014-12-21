Настройка системы оплаты

Нужно сверстать и натянуть на движок лендинг. Дизайн - http://sf.uploads.ru/LDdmh.jpg Цена - 2000 рублей. Пишите сроки выполнения.
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно ввести абонентскую плату на сайте http://maglog.ucoz.ru/ для регистрируемых дизайнеров. Ждем ваших предложений. Оплата в рублях.
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