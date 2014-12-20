Скрипт рассыльщик

Нужно сверстать и натянуть на движок лендинг. Дизайн - http://sf.uploads.ru/LDdmh.jpg Цена - 2000 рублей. Пишите сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный скрипт для организации рассылок по базе своих подписчиков. Рассмотрю так же готовые и качественные варианты. Обязательная поддержка скриптом всех требований яндекса к честным рассылкам http://help.yandex.ru/mail/honest-mailers.xml
Основные функции:
группы подписчиков
импортирование списка емеил адресов
пакетная рассылка
возможность остановки и продолжения рассылки
удаление из рассылки не существующих емеил адресов
контроль ошибок
гибкая настройка smtp
и т.д
В идеале, копия функционала рассылок в mailerlite.ru (только часть которая касается рассылок)
Желательно на Yii, интерфейс bootstrap
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