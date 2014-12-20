Скрипт рассыльщик

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок270 просмотров
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Нужен качественный скрипт для организации рассылок по базе своих подписчиков. Рассмотрю так же готовые и качественные варианты. Обязательная поддержка скриптом всех требований яндекса к честным рассылкам http://help.yandex.ru/mail/honest-mailers.xml

Основные функции:

группы подписчиков

импортирование списка емеил адресов

пакетная рассылка

возможность остановки и продолжения рассылки

удаление из рассылки не существующих емеил адресов

контроль ошибок

гибкая настройка smtp

и т.д

В идеале, копия функционала рассылок в mailerlite.ru (только часть которая касается рассылок)

Желательно на Yii, интерфейс bootstrap

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад