Наполнение магазина на престошопе

Интересует стоимость и сроки. Задача в интернет магазин на платформе престашоп залить товары от поставщиков через csv файлы. И настроить автоматизацию этого процесса. Чтобы обновлялось без моего участия, и добавлялись новые товары. Если это вам по силам, напишите цену и сроки. Спасибо.