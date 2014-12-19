Сборка сайта совместных покупок на Drupal (дизайн есть)

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Дедлайн – 12 января (т.е. у вас 23 дня).

Нужна сборка сайта по интерактивному прототипу (ссылки, кнопки рабочие): http://6f2jw8.axshare.com

Вёрстка кроссбраузерная, не адаптивная. ТЗ в Page Notes к каждой странице. Дизайн отрисован в PSD.

Дизайн рисовался до создания прототипа, поэтому есть отличия от прототипа, но делать нужно так, как в прототипе, используя отрисованные элементы дизайна. Рисовать самому ничего не нужно. Если каких-то графических элементов не будет хватать, используем стандартные друпаловские. Подробнее всё расписано в page notes к каждой странице в прототипе. Хотелось бы рассчитывать на 250$.

Скрины дизайна:

hkar.ru/wXeq

hkar.ru/wXer

hkar.ru/wXes

hkar.ru/wXet

hkar.ru/wXeu

hkar.ru/wXey

hkar.ru/wXez

hkar.ru/wXeA

hkar.ru/wXeB

hkar.ru/wXeC

Сборка на вашем сервере. Перенос на клиентский после оплаты вам 100% от суммы после проверки сайта. Отвечайте в проект, не пишите в личку. В ответе покажите 3 лучшие работы на Drupal и сообщите по цене и срокам. Обещаю, каждого рассмотрю. Если справитесь с этим проектом хорошо, рискуете попасть в нашу команду и иметь стабильно много заказов.

Drupal
9 лет назад
bang-bang
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
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