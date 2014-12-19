WordPress plugin - поиск точек продаж

У нас есть csv файл с данными о товарах, нам нужно на основе этого файла получить php код, который можно будет загрузить на сервер и который будет показывать эти товары в виде веб магазина. Примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать plugin для wordpress, который будет позволять пользователям сайта находить ближайшие к ним точки продаж по США/Канаде и всему миру.
С точки зрения пользователя сайта, когда он будет попадать на страницу поиска точек продаж, ему будет показана строка поиска, список параметров и карта.
В строке поиска пользователь может указать адрес, почтовый индекс, город, и т.п.
Поиск производится с помощью сервиса google maps API
см. customer-facing-interface.png
Параметры поиска включают радиус поиска, название/тип точки продажи, предстваленая линия товара.
Администрирование производится через серию интерфейсов, который позволяют сконфигурировать типы точек продаж (см. store-chains.png ) и представленные в них линии товаров (см. product-lines.png), и непосредственно, сами адреса точек продаж (см. edit-add-location.png), а так-же посмотреть полный список всех адресов (с возможностью сортировки для удобства администратора, см. location-manager.png)
От вас требуется готовый качественно написаный модуль (код будет проверяться).
Ваш код должен быть прокомментирован на английском языке.
Возможность импорта данных из CSV файлов (можно непосредственно в базу через phpmyaаmin, но нужно предоставить описание формата файла).
А так же возможность продемонстрировать опыт работы в написании плагинов для WordPress и опыт работы с Google Maps API.
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