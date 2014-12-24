Веб магазин на основе csv с данными товаров

Сервис Digiseller предоставляет готовые скрипты магазина (на текущий момент версия 4.0) на php (через xml). Проблема в том, что если добавить чужой товар, то подгружаются данные, созданные к этому товару. Нужны доработки, которые позволят более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть csv файл с данными о товарах, нам нужно на основе этого файла получить php код, который можно будет загрузить на сервер и который будет показывать эти товары в виде веб магазина. Примеры веб магазинов, которые мы хотим получить в результате:
- http://homegardenlowcost.com/
Обратите внимание, что в качестве первой версии нам нужно получить набор php скриптов, которые будут выводить этот сайт без стилей. Т.е. все элементы должны быть заключены в divы, но стили программировать не нужно будет для этой версии.
Это должно работать примерно так (можно корректировать в ходе работы):
1. Пользователь имеет csv в формате, как показано в приложении.
2. Он на хостинге готовит базу и пользователя под этот сайт.
3. Затем он заливает на хостинг скрипт, который будет импортировать csv файл в базу. Назовем этот скрипт importer.php
4. В этом скрипте пользователь указывает данные подключения к базе и загружает csv файл.
5. Скрипт на основе введенных данных идет в базу, создает все необходимые таблицы и импортирует данные из csv файла в базу данных.
6. При создании базы данных я думаю что будет хорошо, если скрипт будет автоматически генерить дружелюбные урлы для товаров и категорий на основе следующих критериев:
- урлы должны генериться на основе названия товара и SKU
- допустимые символы: a-z, 0-9.
- пробелы заменять на -
- максимальная длина френдли урла в символах: 150 (название + SKU)
- все урлы должны быть уникальными, если есть совпадения, то добавлять -1, -2 и тд.
7. После импорта, этот скрипт должен записать в ту папку где он находится ряд php файлов, которые будут показывать содержимое наших магазинов. Как вариант, учитывая, что эти php файлы практичеки не будут меняться, можно их подготовить 1 раз и копировать на хостинг вместе с importer.php.
8. Пользователь удаляет importer.php
9. После этого все кто зайдет на сайт, который мы залили, должен видеть веб магазин, как показано в примерах.
При этом наш вариант в отличие от примеров должен удовлетворять следующим условиям:
1. На мой взгляд структура файлов должна быть как показано ниже. Я открыт к предложениям по изменению этой структуры, если она с точки зрения программирования не очень правильная:
- index.php - домашняя страница
- header.php - заголовок (чтобы использовать на страницах в виде include)
- footer.php - футер
- config.php - конфигурационный файл, который будет содержать подключение к базе и тп.
- /categories/category.php - страница категории. Должна резолвиться при помощи modrewrite в дружелюбный урл с названием категории.
- /products/sidewall-lace-spool-100yds-3434/ или /products/sidewall-lace-spool-100yds-3434.php - страница товара. Должна резолвиться при помощи modrewrite в дружелюбный урл с названием товара.
- importer.php - страница, на которой мы можем ввести данные базы данных и пользователя, а также загрузить csv файл с товарами и которая в результате должна нам загрузить базу в mysql, прописать в ней дружелюбные урлы и заполнить config.php. Этот файл мы будем удалять после установки.
2. Кнопки добавления в корзину должны вести на buyurl из csv файла.
3. Урлы картинок товаров показаны в csv файле в колонке IMAGEURL. Их на хостинг не нужно будет загружать, просто прописывать на странице, чтобы они показывались с того урла, который указан в IMAGEURL
4. На страницах категорий должен быть пейджинг при количестве товаров больше, чем 16 шт.
5. На страницах товаров должен быть раздел Related Products, в котором нужно выводить 4 случайных товара. Обратите внимание, что эти случайные 4 товара должны быть разными для разных страниц, но всегда одними и теми же для каждой отдельной страницы. Т.е. либо на этапе импорта csv, либо при первом посещении страницы нужно генерировать набор Related Products для данного продукта и записывать его в базу. Чтобы при последующих посещениях этой страницы набор Related Products был всегда одним и тем же.
6. На странице товара должны быть бредкрамбы в виде: Home >> Category >> Product name
7. Должен также генерироваться google xml сайтмап и размещаться в корне сайта.
8. В хедере должна быть навигация по категориям, но не нужно делать навигацию по брендам пока что.
Прошу задавать вопросы по проекту в личку. Оценку проекта прошу указывать в предложениях.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
создаю контроллер все нормально работает через пять минут он перестает работать, нужна помощь работаю с CMS nopcommerce .NET MVC после двадцати минут без активности объект пропадаетВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется внести некоторые изменения в RSS от движка DLE, необходимые для подключения RSS сайта в Яндекс новости.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день всем Дизайн в приложении здесь - landofart.ru/Desktop.rar, прошу назвать цену и срок Цену указывайте пожалуйста ТОЛЬКО в рублях. СРАЗУ ГОВОРЮ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕ НУЖЕН! Бриф во вложенииВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо разработать и поддерживать Админку на Bootstrap Примеры http://demo.neontheme.com/dashboard/main-3/ http://themes.laborator.co/xenon/angular/#/app/dashboard-variant-1 Детальное тз после собеседования Требования: Человек должен иметь большой опыт работы с Bootstrap - если вы ни разу с ним не работали - не оставляйте свои заявки - это не интересно Наличие ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
пропарсить товары и категории из магазина http://fitnessdepot.co.il/ сохранить в хмл файл на самом деле есть бд сайта (мадженто) но не знаем как с ним справится как получить товары экспорт мадженто выдает кашуВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
http://tutbag.ru/chemodany/ -сделать ровные блоки товаров, там где есть дополнительные цвета, то блок получается больше и смотрится криво. -в колонке сейчас отображается 3 товара, смести их вместе и сделать 4. -сделать так чтобы при загрузке изображение автоматически ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый) Необходим калькулятор для сайта для расчета Ювелирных изделий (формулы есть) Калькулятор Выпадающий список: «Изделие» Другое изделие Цепь R = W = Выпадающий список ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Есть простой написанный плагин для Wordpress, который подсчитывает количество просмотров и нажатий по ссылке через Ajax. Так вот, когда сайт просматривают 5000-10 000 человек, на admin-ajax.php идет большая нагрузка. Задача такова, необходимо оптимизировать этот плагин, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад