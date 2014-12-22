Пропарсить товары и категории из магазина

$40
Веб-программированиеЗавершен8 заявок202 просмотра
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пропарсить товары и категории из магазина http://fitnessdepot.co.il/

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на самом деле есть бд сайта (мадженто) но не знаем как с ним справится как получить товары

экспорт мадженто выдает кашу

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Олег отличный разработчик справился со сложной задачей по мадженто в срок. Высокая степень отвественности. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую.
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