ТДС или скрипт для переброса UTM меток

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Есть преленд по адресу: prelanding.com

Есть ленд по адресу: land.com

При переходе с рекламы на преленд, будут писаться UTM метки для отслеживания конверсии, при переходе с преленда на ленд они теряются.

Нужно:

При переходе с рекламы будут прописываться UTM метки для отслеживание конверсии в таком виде:

prelanding.com/?utm_source=MG&utm_medium=cpc&utm_content=[TID]&utm_term=[SID]

На лендинг нужно перебросить все метки с преленда, чтобы было:

land.com/?utm_source=MG&utm_medium=cpc&utm_content=[TID]&utm_term=[SID]

Сделать небольшую админку, в которой можно добавить лендинги и прелендинги и возможно ТДС.

Было бы еще отлично, если бы в преленде все ссылки автоматически заменялись на любую указанную ссылку в настройках (по сути на ссылку ленда).

Еще как вариант, это ТЗ можно заменить на ТДС, умеющую отслеживать траф и перебрасывать метки.

9 лет назад
Zulua
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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