Работа с WordPress

$10
Веб-программированиеЗавершен10 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа с WordPress

ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/ZgqNGJmkdgTVL

Работа с меню и визуализацией, вставить логотип! Поправить футер, вcтавить шапку, добавить хлебные крошки.

WordPress
9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
googlelancer
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!