Скрипт перенаправления на php

Нужен скрипт на промежуточную страницу, который определял бы IP юзера и искал бы совпадения в нескольких таблицах базы данных где указаны диапазоны IP-адресов гейтов операторов сотовой связи России. Каждой базе присваивается соответствующая ссылка. При нахождении ...
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Нужно написать простую систему управления редиректами. Чтобы при наборе в браузере сайт/страница1, сайт перебрасывал на сайт/страница2. Чтобы пары (страница откуда, страница куда) можно было бы добавлять в базу и удалять из базы.
пишите свои предложения
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