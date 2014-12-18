Скрипт перенаправления на php

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок176 просмотров
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Нужно написать простую систему управления редиректами. Чтобы при наборе в браузере сайт/страница1, сайт перебрасывал на сайт/страница2. Чтобы пары (страница откуда, страница куда) можно было бы добавлять в базу и удалять из базы.

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PHP
9 лет назад
Visionex
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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