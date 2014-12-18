Доработать готовый сайт+разместить контент

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Вот этот сайт:

http://themeforest.net/item/aaika-responsive-multipurpose-html5-template/9781739

Необходимо поменять элементы местами, что то убрать, что то добавить + разместить контент

Детальное тз ТОЛЬКО после собеседования

Требования:

Опыт работы от 7 лет в данной сфере

Знания php, html, ajax, jquery

Наличие скайпа - обязательно

Частый онлайн

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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