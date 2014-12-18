Дописать парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Здравствуйте!

Есть парсер товаров (цены, опции, описания и прочее) и категорий, по задаче должен парсить сразу с 2-х сайтов.

По факту сделано:

- парсинг 1-го сайта (категории + товары)

- парсинг второго сайта (только категории)

Задачи перед Вами:

- доделать парсинг 2-го сайта, а именно товаров (описания, характеристики, цену, изображения и прочее)

- К названиям товара в начале дописывать приставку Mr.Mattress

Обратите внимание на цены, их реализация в опенкарте сделана с помощью опций

Еще на шоп-мб есть категория детских матрасов (http://www.shop-mb.ru/матрасы/детские-матрасы/) ее так же нужно спарсить в отдельную категорию: Детские товары - матрасы, но этот пункт можно обсуждать отдельно, так как второстепенная задача.

CMS:

opencart

Сайт с которого нужно парсить:

http://www.sh op-mb.ru/ (уберите пробел)

Следует обратить внимание, что все рассказывать и показывать я буду через скайп, так что обязательное наличие микрофона.

В заявке пожалуйста напишите: на какой примерно бюджет и сроки Вы рассчитываете.

Работаю по Безопасной сделке или по факту.

9 лет назад
CamareiArts
Сергей 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
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