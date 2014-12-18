Дописать парсер

Необходимо подключить верстку обновленного дизайна к интернет-магазину на 1С-Битрикс. Срочный проект.
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Здравствуйте!
Есть парсер товаров (цены, опции, описания и прочее) и категорий, по задаче должен парсить сразу с 2-х сайтов.
По факту сделано:
- парсинг 1-го сайта (категории + товары)
- парсинг второго сайта (только категории)
Задачи перед Вами:
- доделать парсинг 2-го сайта, а именно товаров (описания, характеристики, цену, изображения и прочее)
- К названиям товара в начале дописывать приставку Mr.Mattress
Обратите внимание на цены, их реализация в опенкарте сделана с помощью опций
Еще на шоп-мб есть категория детских матрасов (http://www.shop-mb.ru/матрасы/детские-матрасы/) ее так же нужно спарсить в отдельную категорию: Детские товары - матрасы, но этот пункт можно обсуждать отдельно, так как второстепенная задача.
CMS:
opencart
Сайт с которого нужно парсить:
http://www.sh op-mb.ru/ (уберите пробел)
Следует обратить внимание, что все рассказывать и показывать я буду через скайп, так что обязательное наличие микрофона.
В заявке пожалуйста напишите: на какой примерно бюджет и сроки Вы рассчитываете.
Работаю по Безопасной сделке или по факту.
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