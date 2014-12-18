Доработка магазина на OpenCart

Есть магазин на системе управления opencart (точнее - ocStore версия 1.5.5.1.1) - site.ru

Благодаря стандартной функции - Управление магазинами - Настроен мультимагазин.

То есть на поддоменах региональные сайты:

ekat.site.ru , nsk.site.ru и т.д.

Они абсолютно одинаковые в общих чертах.

Но есть один момент - для каждого магазина нужно сделать свое описание, h1, метатеги - на главной это делается с помощью схем - тут все норм.

Но для страниц категорий - проблема есть.

То есть возьмем категорию - cat1 , будем иметь:

site.ru/cat1/

ekat.site.ru/cat1/

nsk.site.ru/cat1/

На всех этих страницах - будет одинаковое описание категорий, одинаковые мега теги и h1.

Стандартными способами - изменить для каждого магазина это нельзя.

При создании или редактировании категорий - есть поля - тег h1, тег title, keywords, description, описание (как приложено в изображении)

Задача в том - чтобы при создании или редактировании категории, были эти поля для каждого из мультимагазинов

т.е. для каждого магазина в мудьтимагазине - можно было задавать свои - h1, тег title, keywords, description, описание

Для примера есть немного похожий модуль

http://lowenet.ru/topic/459-multi-store-product-text/

Здесь - только для товаров

А нужно для категорий.

Бюджет может еще обсудить, если есть большой опыт и готовы взяться и сделать.