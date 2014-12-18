Программист

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок668 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Должностные обязанности:

Разработка сайтов и информационных систем, согласно техническим заданиям

Поддержка и внесение изменений в существующие сайты и информационные системы

Требования:

· Уверенная работа с 1C-Bitrix

· Знание РНР

· Знание JavaScript

· Опыт работы с базами данных MySQL при разработке web-приложений

· Понимание регулярных выражений

· Знание CSS

Будет плюсом знания:

СMS: magento, WordPress

Framework-YII

технологий: torrents, public-key cryptography

библиотек: Libcurl, libtorrent

NSIS, Sisulizer

Мы предлагаем:

Удалённая работа

9 лет назад
profalians
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проверка формы на количество загружаемых файлов js

    Добрый день! Есть форма с полем для мультизагрузки изображений (multipart form data). Необходимо сделать проверку на количество загружаемых файлов - т.е. проверку на количество выбранных для загрузки файлов до отправки на сервер: Если пользователь выбрал больше чем 50 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка фильтра на Opencart

    Требуется доработка фильтра на Opencart. Сайт eliteceramica.ru Фильтр работает нормально, ищет по коллекциям. Но нужно сделать так, чтобы фильтр сохранял результаты поиска после перехода по товарам. Например, мы выбрали 2 коллекции, фильтр показал результаты. Мы кликаем на одну ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт калькулятора

    Добрый вечер, Интересует скрипт работы калькулятора + сохранение данных пользователя в процессе покупки. Без привязки к cms Логику работы калькулятора и шагов оплаты прилагаю. Дизайны для референса прилагаю, верстку всех страниц предоставим. Указывайте ваши стоимости и сроки в ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Синхронизация данных

    $30

    Есть сайт, каталог товаров. Товар закачивается через XML вручную. Нужно автоматизировать процесс, чтоб через XML, постоянно обновлялся каталог товаров.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать сайта на битриксе, есть вёрстка.

    Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно. От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность. Сроки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется подобрать, настроить и сверстать скрипт аукциона.

    $300

    Подобрать скрипт аукциона, сконфигурировать, настроить, сверстать под наш дизайн. Ничего сложного. Можно собрать все под бутстрапом. Кабинет, админка - обязательны. Дедлайн - завтра все должно быть в готовом виде.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад