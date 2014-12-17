Иван, добрый день!

Может сможете взяться за написание парсера под node.js?

Оч хочется увидеть этот инструмент в деле.

Задача такая:

1) собираем в список все возможные модели отсюда

http://catalog.onliner.by/tires/, там есть ссылка на цены от продавцов

(сравнить цены).

2) по каждой ссылке заходим и получаем список продавцов с их ценой.

если продавец не равен id=5604, и у него самая малая цена, то и

вписываем для модели эту цену.

3) вот только куда список выводить я незнаю. есть ли в фантоме

механизм сохраннеия в xls, если нет, то в какой-нибудь csv.

Цену обсудим.

С уважением, жду ответа. Сергей.