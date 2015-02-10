Скрипт сайта по заказу услуг

В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов.

Необходим функционал:

1. Личный кабинет пользователя с возможностью добавления заказа(заполнение форм) с функцией оплаты+система ввода денег через агрегатор.

2. После создания заказа возможность переписываться заказчика с исполнителем через комментарии, с функцией отправки оповещения на email(в рамках заказа)

3. Реф система

Имеется полное тз