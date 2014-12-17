Выборка из БД и формирование в json.

Имеется ошибка в отображении статей на сайте на Wordpress http://www.stroflex.com/ Ошибка заключается в следующем: когда имеется рубрика с подрубриками, например эта http://www.stroflex.com/category/nauchno-tekhnicheskijj-progress-i-biologiya , то при клике и на эту - основную рубрику и при клике на ...