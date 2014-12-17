Выборка из БД и формирование в json.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок167 просмотров
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Ищем backend разработчика. Требуется знание php и mysql.

Задача проекта: выборка из БД и формирование в json.

Просим пройти тестовое задание. В приложении простая база, выведите из нее все значения в порядке:

- id товара (products.id)

- название товара (products.name)

- цвет (fields1.value)

- материал (fields2.value)

9 лет назад
hitechmedia
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад