Исправить ошибку Wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок154 просмотра
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Имеется ошибка в отображении статей на сайте на Wordpress http://www.stroflex.com/

Ошибка заключается в следующем: когда имеется рубрика с подрубриками, например эта http://www.stroflex.com/category/nauchno-tekhnicheskijj-progress-i-biologiya , то при клике и на эту - основную рубрику и при клике на все ее подрубрики - на странице всегда один и тот же список статей отображается, хотя разные статьи закреплены за разными подрубриками, а при клике на подрубрику, должны отображаться именно те статьи, что за ней закреплены.

Вот пример как должно это работать, сайт тоже на Wordpress http://the-business.ru/ - при клике на любую из подрубрик - отображается список с разными статьями.

WordPress
9 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Великолепный специалист. Задача выполнена быстро и качественно. При обсуждении задачи сразу видно уровень квалификации и отличную коммуникабельность. Приятно иметь дело с таким человеком. Рекомендую всем обращаться с начало к Артему, потому что его уровень квалификации сможет решить задачи программирования практически любой сложности за приемлемую цену!
Было приятно работать. Спасибо.
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