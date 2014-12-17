Исправить ошибку Wordpress

Имеется ошибка в отображении статей на сайте на Wordpress http://www.stroflex.com/

Ошибка заключается в следующем: когда имеется рубрика с подрубриками, например эта http://www.stroflex.com/category/nauchno-tekhnicheskijj-progress-i-biologiya , то при клике и на эту - основную рубрику и при клике на все ее подрубрики - на странице всегда один и тот же список статей отображается, хотя разные статьи закреплены за разными подрубриками, а при клике на подрубрику, должны отображаться именно те статьи, что за ней закреплены.

Вот пример как должно это работать, сайт тоже на Wordpress http://the-business.ru/ - при клике на любую из подрубрик - отображается список с разными статьями.