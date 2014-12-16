Разработка модуля поиска туров

Требуется разработка модуля "поиска тура" и др. модулей на сайт.

Надо, чтобы модули настраивались расширенно и подкачка данных шла от всех (крупнейших) туроператоров.

Если у Вас есть готовые решения или знаете где они есть, и Вы можете их установить - пишите.

Обязательно в заявке указывайте, что именно Вы можете сделать по этому ТЗ, а также сроки, стоимость. ОЧЕНЬ желателен skype.