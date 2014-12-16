Изменить парсер и выкачать данные

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Добрый день, нужно доработать парсер или что то изменить. Соответственно выкачать данные.

прилагаю файл с заданием и архив с парсером.

ПАРСЕР ПРОВЕРИТЬ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ и ВЫКАЧАТЬ ДАННЫЕ С САЙТА!

Оплата по факту предоставления файла!

ссылка на парсер: https://yadi.sk/d/ubiRbKm9dREnu

9 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад