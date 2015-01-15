Здравствуйте! Требуется сайт для теста скорости и пинга на подобе www.speedtest.net или https://speedtest.volia.com/ Пишите свои предложения Бюджет = сайт под ключ с дизайном
Wordpress AJAX скрипт для подгрузки страниц в стиле LOAD MORE
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для http://nova-gromada.com.ua/dirs/social-dir/
выполнить скрипт LOAD MORE для догрузки остальной порции данных только по клику на кнопку "LOAD MORE".
Использовать Jquery по возможности.
Детали работы самой страницы опишу отдельно.
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