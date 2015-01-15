Wordpress AJAX скрипт для подгрузки страниц в стиле LOAD MORE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки107 просмотров
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Для http://nova-gromada.com.ua/dirs/social-dir/

выполнить скрипт LOAD MORE для догрузки остальной порции данных только по клику на кнопку "LOAD MORE".

Использовать Jquery по возможности.

Детали работы самой страницы опишу отдельно.

WordPressAjax
9 лет назад
ardisukr
Евгений 
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад