Исправить ошибку Opencart

Сайт жутко тормозит, выдает ошибки и часто не открывается. Сайт "тяжелый" и, к сожалению, ресурсов виртуального хостинга ему уже недостаточно, с такой посещаемостью как у Вас. Сайт превышает ресурсы, как по количеству одновременно запущенных процессов, так и ...