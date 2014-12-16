Доработки в Landing Page, интеграция с CRM bitrix24.ru

Задача 1: добавить ко всем формам на странице поле email (кроме 6 модалок, которые под первым экраном) – это отрисовано в PSD

Задача 2: Сделать вторую страницу со вводом контактных данных – это просто подробная форма с большим числом полей, чем на лендинге. Пример работы такой формы: in-grup.ru

Задача3: интеграция с битрикс24: нужно что бы все заявки появлялись в битрикс в разделе "Лиды"

Оплата после готовности проекта, бюджет 50$, сроки сегодня до 19-00 по МСК. пишите ваши скайпы