Удалить вирус с сайта

Требуется написать очень простой php скрипт который люди смогут залить себе на хостинг и по запросу получать экспорт базы в XML формате Задача 1. найти все виды скриптов хайп мониторингов в интернете (orohyip и goldcoders http://www.goldcoders.com/?page=hyiplister , возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Антивирус AVG обнаруживает угрозу и блокирует загрузку сайта http://www.juristplus.ru/
Нужно определить причину проблемы и решить проблему.
Указывайте цену и сроки
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать скрипт постинга в статус, ленту новостей и в группы на одноклассниках. Реализация нужна через curl. Скрипт может быть написан либо на php, либо и на perlЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт который будет автоматически обновлять цены на сайте принцип действия таков (на наш дилетанский взгляд) 1-скрипт получает ссылки на страницы товара из mysql и id товара 2-получает цену товара со страницы сайта (откуда мы берем цены) 3-записывает ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Есть снимки экранов "оффлайн" программы. Необходимо: 1. Сделать экраны в виде HTML (без украшательств, только тексты, таблицы, формы) (~ 80 страниц, образец уже сделан) 2. Перевести HTML в PHP-шаблоны (по образцу) 3. Сделать "навигацию" (все ссылки - работающие) 4. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть страничка http://socialhammer.com. Нужно добавить на нее блок с отзывами пользователей. Каждый отзыв это фотография с подписью под ней (имя человека) и тестом. При каждом обновлении страницы отзыв должен меняться. Так же в блоке должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо на голый opencart 1.5.5.2 установить шаблон и настроить его. Вот предварительный просмотр шаблона. http://themenis.com/opencart/stowear/v1/index.php?route=common/home Вот сайт куда нужно установить http://kalidad.ru Все данные для ftp предоставлюВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть страница покупки готовой работы (диплома, курсовой и т.д.), нужно доработать в соответствии с макетом: http://rector.pro/plan-got/433.html. 1. Добавить блок с отзывами (так чтобы мы сами могли их добавлять), нужно создать инфоблок и экспортировать отзывы, которые ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт (http://infosberbank.ru/) нужно оптимизировать работу курсов валют и металлов в шапке сайта и графики с ценой покупка и продажа на страницах : http://infosberbank.ru/kursy-valyut-i-kotirovki/kurs-zolota-v-sberbanke-rossii-na-segodnya http://infosberbank.ru/kursy-valyut-i-kotirovki/kurs-dollara-prodazha-sberbank-segodnya проблема : очень высокая нагрузка на сервер а именно сильно грузит CPU ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Имеется сайт Мониторинг обменных пунктов, нужен скрипт, с помощью которого сайт будет обновляется через каждые (например 30 секунд) без перезагрузки, с помощь AJAX. Он нужен для обновления курсов в режиме реального времени. Кто возьмется, ...Закрыт9 лет назад
нужно вылечить сайт от вирусов. пишите в личку!Завершен9 лет назад