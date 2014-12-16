Drupal решить проблему ошибок сайта

Сайт жутко тормозит, выдает ошибки и часто не открывается.

Сайт "тяжелый" и, к сожалению, ресурсов виртуального хостинга ему уже недостаточно, с такой посещаемостью как у Вас.

Сайт превышает ресурсы, как по количеству одновременно запущенных процессов, так и по выделению памяти.

Рекомендуем обращаться за помощью к разработчикам сайта для оптимизации ваших скриптов.

Иначе для нормальной работы сайта Вам необходимо переезжать с виртуального хостинга на виртуальный или выделенный сервер.

Мы не являемся разработчиками сайтов и не занимаемся аудитом и редактированием клиентского контента.Также мы зафиксировали массированную Brutfors-атаку на личный кабинет вашего сайта:

Что вызывает большое количество запущенных процессов и отказ в обслуживании.

Вам необходимо доработать программное обеспечение, чтобы исключить

подбор пароля, например блокировать i- адреса в .htaccess, если

количество попыток ввода пароля превысило 3 раза. Также можно применять

любые другие методы, исключающие использование ботов для подбора паролей.