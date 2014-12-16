Drupal решить проблему ошибок сайта

Разместить на сайте микроразметку. Есть четкое понимае того, как оно должно быть после парсинга. Текст о главной везде выводится один На внутренних - берется из хлебных крошек. Дж 2,5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт жутко тормозит, выдает ошибки и часто не открывается.
Сайт "тяжелый" и, к сожалению, ресурсов виртуального хостинга ему уже недостаточно, с такой посещаемостью как у Вас.
Сайт превышает ресурсы, как по количеству одновременно запущенных процессов, так и по выделению памяти.
Рекомендуем обращаться за помощью к разработчикам сайта для оптимизации ваших скриптов.
Иначе для нормальной работы сайта Вам необходимо переезжать с виртуального хостинга на виртуальный или выделенный сервер.
Мы не являемся разработчиками сайтов и не занимаемся аудитом и редактированием клиентского контента.Также мы зафиксировали массированную Brutfors-атаку на личный кабинет вашего сайта:
Что вызывает большое количество запущенных процессов и отказ в обслуживании.
Вам необходимо доработать программное обеспечение, чтобы исключить
подбор пароля, например блокировать i- адреса в .htaccess, если
количество попыток ввода пароля превысило 3 раза. Также можно применять
любые другие методы, исключающие использование ботов для подбора паролей.
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