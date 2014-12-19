Скрипт простого тестирования.

Требуется написать очень простой php скрипт который люди смогут залить себе на хостинг и по запросу получать экспорт базы в XML формате Задача 1. найти все виды скриптов хайп мониторингов в интернете (orohyip и goldcoders http://www.goldcoders.com/?page=hyiplister , возможно ...
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Тест состоит из 15 вопросов. К каждому вопросу есть пять вариантов ответов и комментарий-разъяснение.
На начальном этапе тестирования (при загрузке страницы) появляется первый вопрос, на этой же странице даны его пять вариантов ответов (можно выбрать только один), далее – кнопка «проверить ответ».
Нажать её без установленной радиокнопки ответа просто нельзя. После её нажатия выбранный ответ фиксируется. И появляется сообщение о том правильный он или нет, кнопка перехода к следующему вопросу и комментарий.
Комментарий появляется в любом случае (и правильный и не правильный ответ). Изменить ответ после нажатия кнопки «проверить ответ» нельзя.
Второй, третий и т.д. вопросы работают аналогично.
После ответа на 15-й вопрос появляется количество правильных ответов.
В идеале надо также собирать данные о прохождениях теста хотя бы в самую простую таблицу с тремя столбцами «порядковый номер прохода, дета/время, количество правильных ответов»
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