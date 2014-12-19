Скрипт простого тестирования.

Веб-программированиеЗавершен8 заявок150 просмотров
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Тест состоит из 15 вопросов. К каждому вопросу есть пять вариантов ответов и комментарий-разъяснение.

На начальном этапе тестирования (при загрузке страницы) появляется первый вопрос, на этой же странице даны его пять вариантов ответов (можно выбрать только один), далее – кнопка «проверить ответ».

Нажать её без установленной радиокнопки ответа просто нельзя. После её нажатия выбранный ответ фиксируется. И появляется сообщение о том правильный он или нет, кнопка перехода к следующему вопросу и комментарий.

Комментарий появляется в любом случае (и правильный и не правильный ответ). Изменить ответ после нажатия кнопки «проверить ответ» нельзя.

Второй, третий и т.д. вопросы работают аналогично.

После ответа на 15-й вопрос появляется количество правильных ответов.

В идеале надо также собирать данные о прохождениях теста хотя бы в самую простую таблицу с тремя столбцами «порядковый номер прохода, дета/время, количество правильных ответов»

9 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
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4 дня
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