Скрипт простого тестирования.

Тест состоит из 15 вопросов. К каждому вопросу есть пять вариантов ответов и комментарий-разъяснение.

На начальном этапе тестирования (при загрузке страницы) появляется первый вопрос, на этой же странице даны его пять вариантов ответов (можно выбрать только один), далее – кнопка «проверить ответ».

Нажать её без установленной радиокнопки ответа просто нельзя. После её нажатия выбранный ответ фиксируется. И появляется сообщение о том правильный он или нет, кнопка перехода к следующему вопросу и комментарий.

Комментарий появляется в любом случае (и правильный и не правильный ответ). Изменить ответ после нажатия кнопки «проверить ответ» нельзя.

Второй, третий и т.д. вопросы работают аналогично.

После ответа на 15-й вопрос появляется количество правильных ответов.

В идеале надо также собирать данные о прохождениях теста хотя бы в самую простую таблицу с тремя столбцами «порядковый номер прохода, дета/время, количество правильных ответов»