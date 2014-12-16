Парсинг товаров с сайта и выливка их на другой

Есть сайт поставщика paper.cf1.ru

Нужно спарсить товары и вылить на другой сайт (сайт дилера). Сайт дилера работает на Амиро. Рассмотрю варианты по предоставлению товаров в CSV заданного формата, если есть сложности с выливкой в Амиро.

Пожалуйста, срок и стоимость укажите в проекте за парсинг+выливку и ли за парсинг и предоставление результатов в CSV.