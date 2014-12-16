Работа с отладчиком

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист, разбирающийся в работе с отладчиком web браузера и понимающий php/html код.

Подробности в ЛС.

9 лет назад
LordDead
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Всем привет. Хочу сделать сайт с использованием этого движка - http://teleteka.ru/admin сайт должен быть на подобие такого. но не могу понять, что за cms. кто может выяснить это и заняться разработкой?

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки в Landing Page, интеграция с CRM bitrix24.ru

    $50

    Доработки в Landing Page, интеграция с CRM bitrix24.ru Задача 1: добавить ко всем формам на странице поле email (кроме 6 модалок, которые под первым экраном) – это отрисовано в PSD Задача 2: Сделать вторую страницу со ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Drupal решить проблему ошибок сайта

    Сайт жутко тормозит, выдает ошибки и часто не открывается. Сайт "тяжелый" и, к сожалению, ресурсов виртуального хостинга ему уже недостаточно, с такой посещаемостью как у Вас. Сайт превышает ресурсы, как по количеству одновременно запущенных процессов, так и ...

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 1 задача по джумле

    Разместить на сайте микроразметку. Есть четкое понимае того, как оно должно быть после парсинга. Текст о главной везде выводится один На внутренних - берется из хлебных крошек. Дж 2,5

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт простого тестирования.

    Тест состоит из 15 вопросов. К каждому вопросу есть пять вариантов ответов и комментарий-разъяснение. На начальном этапе тестирования (при загрузке страницы) появляется первый вопрос, на этой же странице даны его пять вариантов ответов (можно выбрать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать сайт на Joomla и сделать в нем 2 калькулятора

    Здравствуйте, фрилансеры. Нужен специалист, который умеет делать калькуляторы и умеет верстать сайты на Joomla. Какая цена сделать калькулятор? Пример калькулятора 1 I. Типу транспортного засобу (К1) II. Місця реєстрації транспортного засобу (К2) III. Сфери використання транспортного засобу (К3) 180 * к1*к2*к3 ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг товаров с сайта и выливка их на другой

    Есть сайт поставщика paper.cf1.ru Нужно спарсить товары и вылить на другой сайт (сайт дилера). Сайт дилера работает на Амиро. Рассмотрю варианты по предоставлению товаров в CSV заданного формата, если есть сложности с выливкой в Амиро. Пожалуйста, срок ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад