Работа с отладчиком

http://bioptions.pp.ua/ На сайте в выпадающем меню и в футере отображает ошибку Notice: Undefined index: children_level2 in..., нужно ее убрать
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Необходим специалист, разбирающийся в работе с отладчиком web браузера и понимающий php/html код.
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