Надо скопировать чужой сайт, и перенести на свой домен

$200
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок182 просмотра
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Надо скопировать сайт, и перенести на свой домен, короче сделать полноценный сайт, только с чужим дизайном!

9 лет назад
korol0leonid
Олег Реус 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад