Внести правки в сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Имеется сайт на Joomla.

http://set4print.ru/canon.html

Цена выводится при выборе необходимого чекбокса. Необходимо сделать так, что бы все цены отображались сразу.

Joomla
9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)