korol0leonid

Олег Реус korol0leonid

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

номер 0936964918

Отзывы фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужно снять видоотзыв о ягодах Годжи
Хоть сотрудничество получилось и весьма своеобразным, думается, все довольны, а лично я еще и кое-чему научился. Рекомендую Олега как ответственного, и, главное, терпеливого заказчика.
Супер
Ответный отзыв
MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Продвижение лендинга
Хороший заказчик. Приятно наработать, оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую!
Илья очень компетентный парень, все сделал в сроки и очень профессионально! С удовольствием буду продолжать сотрудничество! Всегда можно связаться и обсудить детали! Больше нечего добавить, все очень хорошо!
Ответный отзыв