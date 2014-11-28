korol0leonid

У нас интерент магазин на платформе Пром юа, трафик идет с портала, SEO и с соц сетей, требуется качественная настройка аналитики, что бы было видно все заказы оформленные через корзину и мобильную версию, ...
- $10Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
У нас интерент магазин на платформе Пром юа, трафик идет с портала, SEO и с соц сетей, требуется качественная настройка аналитики, что бы было видно все заказы оформленные через корзину и мобильную версию, ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Куда лить трафик, сайт по продаже копий часов Rolex daytona (кварц), цена за подтвержденный заказ обговорная!Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужно продвижение в СPA сетях, сопровождение, изменения рекламного контента, аналитика, вообщем эффективная работа в СPA сетях!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно снять 2 видео-отзыва о ягодах годжи длительностью не больше минуты, это должны быть 2 разные девушки от 25 лет, детали в переписке! Оставлю хороший отзыв!Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна качественная настройка таргетинговой рекламы в Вконтакте и Фейсбук и дальнейшее ее сопровождение! Так же ищу опытного рекламщика для продвижения в тизерных сетях! Готов платить хорошо, но мне нужен резулятат, прошу не компентентых даже не ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно продвижение в Инстаграме, но кто не имеет опыта даже не пишите, нужен компетентный человек!Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Надо скопировать сайт, и перенести на свой домен, короче сделать полноценный сайт, только с чужим дизайном!Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Суть такая, что нужен хороший Лендинг сделанный в шаблоннике компетентным человеком, просьба не писать тем кто в этом не соображает!Почему через шаблонник, потому что не дорого и довольно не плохо в итоге получаеться!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен комплекс действий по продвижению лендинга продающего Электронные кальяны Starbuzz e-hose, вся специфика работы заключаеться в том, что яндекс не пропускает вообще электронные кальяны, поэтому нужен опытный рекламщик который смог это как-то обойти!Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ребята здравствуйте, нужен качественный,продающий Лендинг под ключ, и дальнейшее его сопровождение,вы занимаетесь этим? Лендинг нуден простой-красивый и продающий,какая цена и сроки его создания?Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 лет назад