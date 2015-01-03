Таргетинговая реклама в соц.сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок141 просмотр
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Нужна качественная настройка таргетинговой рекламы в Вконтакте и Фейсбук и дальнейшее ее сопровождение! Так же ищу опытного рекламщика для продвижения в тизерных сетях! Готов платить хорошо, но мне нужен резулятат, прошу не компентентых даже не дергаться!

9 лет назад
korol0leonid
Олег Реус 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад