Таргетинговая реклама в соц.сетях

Нужна качественная настройка таргетинговой рекламы в Вконтакте и Фейсбук и дальнейшее ее сопровождение! Так же ищу опытного рекламщика для продвижения в тизерных сетях! Готов платить хорошо, но мне нужен резулятат, прошу не компентентых даже не дергаться!