Ссылка на тематических форумах - эмиграция, туризм

Разместить ссылки на 10 тематических форумах о получении виз или получении гражданства, жизни в других странах – на любую страницу моего сайта, которая соответствует этой теме. Ссылки должны быть размещены на разные статьи сайта – можно размещать плана visasam.ru visasam.ru ( но ссылка всегда должна вести на внутреннюю страницу ), можно сразу анкор размещать на внутреннюю страницу. ССЫЛКИ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ разные.

1. У вас должно быть 10 и более сообщений на форумах. У тех кто имеет нормальное общение на форумах, ссылки не удаляют. Сам спокойно оставил ссылку на паре форумах по Тайланду, где у меня много сообщений, где они хорошо висят до сих пор.

2. Ссылки не должны быть удалены в течение 72 часов после размещения

3. Оплата в зависимости от качества ссылки – просто упоминание – неактивная ссылка – 10 рублей, ссылка активная – но не индексируемая – 25 рублей. Активная индексируемая ссылка, не закрытая от индексации – 60 рублей.

Жду конкретных предложений по срокам размещения