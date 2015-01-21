Публикация нашего поста в вашем сообществе в Facebook

Цель и требования: Разместить в вашей группе/паблике наш пост (текст+фото+картинка).

- Ваше сообщество в Facebook должно иметь больше 1.000 участников/подписчиков не ботов.

- Пост не должен быть удален со стены сообщества + в течении суток висеть на 1-м месте на стене (не перекрываться другими постами)

После выполнения прикладывайте ссылку на ваше сообщество для принятия работы.

Уточняйте цены и ссылки на ваши сообщества! Разместимся у всех, если цена будет приемлема!