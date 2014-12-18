Продвижение Android приложения в день запуска...

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок163 просмотра
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Дано: музыкальное RU приложение

Задача: сделать как можно больше инсталлов Android приложения в день попадания в Google Play.

Прежде всего ищу человека, который сможет опубликовать релизы на тематических ресурсах.

Вы знаете еще способ продвинуть приложение? Прекрасно, давайте обсудим.

Бюджет и оплата вашего времени обсуждаемы.

Просьба оставлять заявки, я с вами свяжусь.

Android
9 лет назад
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Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад