Продвижение Android приложения в день запуска...

Дано: музыкальное RU приложение

Задача: сделать как можно больше инсталлов Android приложения в день попадания в Google Play.

Прежде всего ищу человека, который сможет опубликовать релизы на тематических ресурсах.

Вы знаете еще способ продвинуть приложение? Прекрасно, давайте обсудим.

Бюджет и оплата вашего времени обсуждаемы.

Просьба оставлять заявки, я с вами свяжусь.