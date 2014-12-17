Продвижение онлайн-бухгалтерии Delovod.ua

Мы - сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей Delovod.ua

Нам необходим человек (компания), который мог бы выполнять следующие функции:

- Написание пресс-релизов о новых возможностях сервиса

- Написание статей о вариантах использования сервиса для решения конкретных задач, для конкретных видов бизнеса

- Поддержка email-рассылки, страницы новостей на сайте, постов на FB с описанием новых возможностей, текущих акций и предложений

- Поиск площадок (интернет и специализированные печатные издания) и размещение на них тематических материалов

Так же нас интересует периодическая корректировка настроек нашей контекстной рекламы на Яндексе и Гугл.

Сотрудничество на долгосрочный период - не менее полу-года.